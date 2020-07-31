Путин поручил правительству поддержать граждан, потерявших вклады

Владимир Путин во время встречи по поправкам в Конституцию выдвинул ряд поручений. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в одном из поручений.

Путин в начале июля поддержал предложение депутата Госдумы Валерия Гартунга проработать дополнительные меры защиты лиц, лишившихся денег, которые лежали на счетах в банках. Как сообщил тогда Гартунг, к нему поступило много обращений граждан, потерявших свои деньги в банках, а общее число пострадавших составляет около 200 тыс. человек.

Президент также поручил представить предложения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федеральной казны бюджетам регионов для софинансирования расходных обязательств, связанных с выплатой гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Была отмечена необходимость проработки вопроса об организации мероприятий, нацеленных на изучение Конституции РФ и на сохранение исторической памяти.

Также в перечень поручений вошел анализ поступивших в рабочую группу обращений об изменении Конституции, которые не были учтены при подготовке поправок.

С 25 июня по 1 июля в России проходило голосование по поправкам к Конституции. По официальным данным, 77,92% проголосовали за, 21,27% — против.