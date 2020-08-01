Константин Бабкин: Россию можно вывести из кризиса после COVID-19

Во всех странах сейчас пытаются понять истоки нынешнего кризиса, по-своему интерпретируют их и формируют новую политику. Есть свои предложения и у председателя Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России, создателя экономической программы «Разумная промышленная политика» Константина Бабкина.

Sobesednik.ru расспросил предпринимателя о том, какие вызовы стоят перед Россией.

«Поля пустуют, а люди сидят без работы»

– Есть ли у нынешней ситуации чисто российская специфика или она идентична мировой?

– Конечно. Проблемы всего мира, например, происходят из того, что все поля распаханы, и дальнейшая интенсификация их использования приведёт к деградации природы. Проблемы же России, наоборот, – из того, что поля запустевают и зарастают лесом, при этом люди сидят без работы.

В РСФСР в 1927-м жило 5% населения Земли, в 1987-м – 2,9%. Сейчас – 1,8% людей. Мы и так сделали слишком многое для того, чтобы не перегружать собой планету. Сократились и притормозили развитие.

– Сейчас проблемы экологии, похоже, затмевают собой и экономику, и даже COVID-19. Карантин только подтвердил: без человека природа начинает восстанавливаться. У России и тут должен быть особый путь?

– Видите ли, от России будут (и уже начали) требовать ограничить развитие своей промышленности, сельского хозяйства, всей экономики и ещё больше уменьшить рождаемость. Но стоит ли нам поддаваться на эти требования?

Плотность населения в Китае составляет 145 человек на кв. км, в ЕС – 105, в США – 35, в России – 8,57 человек. То есть нам в 12 раз проще добиться экологического баланса, чем европейцам.

Поэтому высчитывать, сколько чего выброшено при производстве того или иного товара, и требовать, чтобы мы соблюдали требования перенаселённого Евросоюза, несправедливо.

Правильнее не причёсывать всех землян под одну гребёнку, а добиваться экологической нейтральности, исходя из параметров конкретного региона. Аргументы про заботу об экологии в мировом масштабе не могут служить поводом для ограничения промышленного и аграрного развития нашей страны.

В России с её просторами при грамотном подходе можно развивать и промышленность, и сельское хозяйство, и подтянуть демографию.

Возьмём консервативную оценку, по которой нормальное население планеты должно составить 2 млрд человек. Нам принадлежит 1/8 часть суши. Это означает, что в России без конфликта с природой могут жить 250 миллионов. Вклад нашей страны в накопление проблем мира несопоставим с её размерами.

Хотя нам действительно надо решать экологические проблемы, но другие: утилизация мусора, очистка рек, борьба с эрозией почв, очищение воздуха в некоторых городах.

Солнечные батареи – не наш путь

– Мир занят развитием альтернативной энергетики. А Россия в этом смысле сильно отстает...

– Солнечная энергетика может быть востребованной в Калифорнии, в некоторых районах Европы и в Африке. В России её возможности ограничены.

Москва и Московская область, например, потребляют 108 000 млн кВт/час электроэнергии в год. Орлов-Гайская солнечная электростанция, построенная в Саратовской области в 2018-м при участии Роснано, имеет проектную мощность 12 гигаватт-час в год и занимает около 40 га земли.

Чтобы удовлетворить потребности региона, в Москве и Подмосковье надо будет построить 9 тысяч таких электростанций. Под них надо будет отвести 360 тысяч га земли.

Если же мы переведём на электрическую тягу и автотранспорт, количество электростанций нужно будет увеличить. Москва и область вместе потребляют около 15 млн тонн топлива в год, что в энергетическом выражении составляет 141 000 гигаватт-час. Поэтому надо будет достроить 12 тысяч электростанций и занять под них ещё 480 тысяч га земли.

В Москве больше пасмурных дней, чем в Саратове. Поэтому электростанций нужно будет построить ещё побольше.

Таким образом, практически все сельхозугодья Московской области, а их около 1 млн га, надо будет заставить солнечными батареями, и тогда в регионе можно будет обходиться без нефти и газа.

Вряд ли, однако, существование людей в таком окружении можно будет назвать гармоничным, да и с обеспечением едой могут возникнуть проблемы.

– Так что же – ставка только на нефть?

– Зачем? Россия остаётся одним из мировых лидеров в использовании атомной энергии и строительстве атомных электростанций. Надо всячески развивать и закреплять этот статус. Атомная энергетика при грамотном использовании может не производить выбросы в атмосферу и не генерировать токсичных отходов, может быть экологически чистой.

А нефть будем продолжать добывать. При этом хорошо бы сместить акцент с экспорта её в непереработанном виде на переработку и экспорт готовой продукции.

Примерно такая же политика должна работать в отношении других ископаемых.

Мигранты – не выход для решения проблемы демографии

– Россия – страна малонаселенная. И успехами увеличения рождаемости похвастаться не может. А мир перенаселен. Может быть, решить взаимные проблемы с помощью миграции?

– Страшно это говорить, но людей в мире слишком много, и рост численности населения Земного шара будет остановлен. В разных регионах эта остановка, видимо, будет осуществлена по-разному.

Где-то, скажем, в Японии, этого роста уже нет и идёт депопуляция. Где-то – с помощью спиртного, наркотиков и пропаганды гомосексуализма – это произойдёт относительно безболезненно. Где-то будут идти постоянные военные конфликты.

Но в России – иные проблемы. Численность населения надо увеличить. Примерно до 250 млн человек, и сделать это надо не за счёт миграции, а за счёт предоставления возможностей самореализации коренному населению.

– В мире производится достаточно, даже, пожалуй, избыточно товаров и техники, чтобы насытить весь земной шар. А вы говорите – развивать промышленность…

– Переизбыток – это к России не относится. У нас пока есть пространство для расширения. И нам есть чем заняться.

Надо вернуть в сельхозоборот 35 млн га земли, в пять раз увеличить поголовье скота, дать развитие пище-перерабатывающей промышленности, повысить стандарты качества производимого продовольствия. Облагородить и заселить сельские территории.

Надо восстановить ослабленные или демонтированные отрасли: гражданское авиастроение и судостроение, станкостроение, лёгкую промышленность.

Надо дать национальным предприятиям возможность доминировать на внутреннем рынке и поддерживать их на остальных.

И, конечно же, надо восстановить отрасли, производящие комплектующие: двигателестроение, производство гидравлических систем, систем управления, производство подшипников и прочие.

Во многих из упомянутых сфер мы, в погоне за международной кооперацией, в процессе вступления в ВТО, поставили своих производителей в проигрышные условия конкуренции и отдали рынок страны зарубежным игрокам.

– Получается, мы должны изолироваться от мира?

– Для устойчивости экосистемы важно видовое разнообразие. Для устойчивости человечества нужно разнообразие культур, экономических и социальных систем. У России есть пространство для развития, однако это вовсе не значит, что мы должны самоизолироваться.

В мире, где человечество упёрлось в границы своего развития, деятельность человека будет подвергаться дополнительному регулированию в области использования ресурсов, выбросов и развития технологий. Будут появляться глобальные правила, обязательные для всех стран.

Отдельные государства не вправе делать всё, что им заблагорассудится, тем более, что речь идёт о последствиях, затрагивающих всю планету. Но текущие форматы международного сотрудничества и глобального управления не очень эффективны в решении накопившихся проблем. Те форматы, которые придут на смену, должны быть гораздо лучше.

Важно участвовать в выработке таких правил, которые обеспечат равные условия для всех, а не будут служить (как ВТО, Киотский протокол, Парижское соглашение) в основном (или лишь) для продавливания интересов глобальных корпораций и западных стран.

Земля в случае победы здравого смысла будет превращаться в ухоженный парк, где люди живут в согласии с природой и сохраняется широкое видовое разнообразие животных и растений.

Творческую энергию человечества, прогресс остановить нельзя. Важно уметь направить их в созидательное русло. Человечеству пока удаётся не допустить безумного использования атомной энергии. И это даёт надежду, что и развитие других технологий обойдется без войн.