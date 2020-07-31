Ефремов не признал вину, а Добровинский – жену Захарова: каким был второй день суда

30 июля состоялось предварительное слушание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Комментарии сторон и лозунги поклонников артиста – в нашем видеосюжете.
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31 июля, пятница
30 июля, четверг
Колумнисты
Баканов
Константин
обозреватель
Нужно понимать, что один, пусть даже высокопоставленный зритель не может решать, что понравится остальным, а что нет. Сложно представить, чтобы министр культуры США собирал у себя в кабинете воротил Голливуда и указывал им, когда американцев надлежит радовать, а когда пугать. Минкульта там вообще нет, а делами этой сферы занимается МВД. Только не рассказывайте об этом Колокольцеву
Гужева
Надежда
журналист
На минувшей неделе парламент завершил очередную сессию. Подведем итоги. Год начался неспокойно. Как шутил политический телеграм, Путин выполнил часть требований оппозиции и отправил в отставку кабмин вместе с Медведевым. Госдума благополучно утвердила кандидатуру нового премьера Мишустина, от которого уже перестали ждать экономического чуда