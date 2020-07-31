Число бюджетных мест в вузах вырастет на 9%

Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что в грядущем учебном году число бюджетных мест вырастет на 9%.

Распределение коснется почти всех субъектов и многих университетов, передает слова Фалькова «Интерфакс». Но больше всего повезет Еврейской автономной области, республике Марий Эл, Томской, Белгородской областям и Татарстану.

Больше всего мест получат специальности, связанные с IT. Вторыми в списке значатся педагогические институты.

«Мы считаем, что увеличение на 9% количества бюджетных мест в целом по стране не приведет к падению качества образования, а наоборот поможет сбалансировать и ответить на те вызовы, которые были в регионах», — заявил Фальков.