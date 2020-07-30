Суд Лондона в третий раз перенес заседание по делу об экстрадиции Тинькова на сентябрь

Заседание Вестминстерского магистратского суда в Лондоне по делу об экстрадиции в США бизнесмена Олега Тинькова, запланированное на 31 июля, перенесено на 25 сентября. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя суда.

«Это сделано потому, что он находится в больнице», — пояснил собеседник агенства.

Это уже третий раз, когда заседание переносят. Изначально слушания намечались на 17 апреля, затем были перенесены на 13 июля, а позже – на 31 июля.

Заседание будет носить технический характер — сам Тиньков на нем не будет присутствовать. После определения юристами порядка дальнейших слушайний, будут назначены даты заседаний по существу.

Судебное разбирательство по экстрадиции российского банкира проходит в Лондоне по запросу минюста США, обвиняющего Тинькова в подаче заведомо ложной налоговой декларации. Бизнесмену, который на время процесса находится в Лондоне, грозит до шести лет тюрьмы.

В марте Тиньков заявил, что болен лейкемией в острой форме. В начале июля ему сделали операцию по трансплантации костного мозга — сейчас бизнесмен находится на стадии реабилитации.

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне отпустил бизнесмена под залог £20 млн ($36 млн). Тинькова обязали сдать в полицию свои паспорта РФ и Кипра, а также имеющиеся у него итальянские документы и не покидать пределов Лондона и его окрестностей.