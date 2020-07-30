Собянин заявил, что заболеваемость коронавирусом в столице достигла минимума

Число новых пациентов с коронавирусом в Москве будет оставаться в ближайшее время таким же, как и в предыдущие месяцы.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» мэр Москвы Сергей Собянин.

«На мой взгляд, мы вышли на минимальный уровень, ниже которого опускаться уже не будем. Потому что в Москве передвигаются миллионы людей, сотни тысяч приезжают из других регионов», – сказал столичный градоначальник (цитата по агентству «Москва»). По словам Собянина, надеяться на то, что показатели по COVID-19 в городе уйдут «в ноль или какие-то минимальные значения», не стоит. «Ближайшие недели будет продолжаться такая же картина, как и предыдущие месяцы. Мы будем находиться в коридоре вновь выявленных случаев в районе от 650 до 700, плюс-минус 50», – подчеркнул мэр.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что, по словам Собянина, в Москве не ожидается вторая волна коронавируса, значительных изменений статистики по коронавирусу не будет. При этом запрет на массовые мероприятия, несмотря на отмену других ограничительных мер, столичные власти намерены сохранять как минимум до конца августа.