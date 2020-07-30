Самариддина Раджабова обязали выплатить 300 тысяч за пикет в защиту Ильи Азара

Фигуранту «московского дела» Самариддину Раджабову назначили штраф в 300 тысяч за одиночный пикет в поддержку Азара.

«Раджабов признан виновным в повторном нарушении правил проведения акций (часть 8 статьи 20.2 КоАП). Ему назначен штраф в размере 300 тысяч рублей», – цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы Пресненского суда Москвы, вынесшего решение.

Самариддин Раджабов вышел на одиночный пикет к зданию МВД в знак солидарности со спецкорреспондентом «Новой газеты» Ильи Азаром 29 мая, которого задержали 26-го. Азар устроил на Петровке одиночный пикет в поддержку «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова.

Напомним, в декабре 2019 года Мещанский суд столицы приговорил Раджабова к штрафу в 100 тысяч рублей за бросок пластиковой бутылки в сторону росгвардейцев на несогласованной акции 27 июля в Москве.