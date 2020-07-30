Отряду "Лиза Алерт" не хватает волонтеров из-за роста числа пропавших в лесу

В поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» посетовали на отсутствие закона о поиске пропавших граждан по геолокации мобильного телефона.

Сейчас в волонтерском движении проблемы с дефицитом добровольцев: число пропавших в лесах людей ожидаемо выросло, но численность отрядов не увеличилась.

Координатор отряда Олег Леонов отмечает, что многие потерявшиеся в лесу граждане имеют при себе телефон и технически было бы реально определить их относительно точное местоположение, но для этого нет законной основы, пишут «Такие дела».

Система «112» дает координаты с погрешностью в несколько километров. Для поисков в лесу такая информационная помощь особого значения не имеет.

Пока применять эту технику возможно только в ситуациях, когда нужно найти несовершеннолетнего. Но зачастую дети до 18 лет сбегают из дома без телефона, потому что понимают, что их поймают. Другая часть пропадающих детей, до 10 лет, вовсе не имеют телефонов.

Законопроект, за принятие которого ратуют в «Лиза Алерт», уже был принят в первом чтении в сентябре 2019 года, но далее так и не продвинулся.

Ранее сообщалось, что в сети появился интерактивный сериал о работе отрядов «Лиза Алерт», снятый к десятилетию волонтерской организации.