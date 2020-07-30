"Невиновен!": 3 аргумента защитников Ефремова в оправдание актера

30 июля состоялось предварительное слушание по делу Михаила Ефремова.

С самого утра у здания суда собралась целая толпа поклонников Михаила Ефремова. Если вчера (слушание было перенесено с 29-го на 30-е число из-за неявки адвоката актера Эльмана Пашаева. – Прим. Sobesednik.ru) довольно странные версии произошедшего выдвигала только одна активистка, сегодня таких собралось десятки.

«Ефремова душили за рулем»

Все, как один, твердят одно: «Ефремов не виновен, его вообще не было в машине». Заступники заслуженного артиста опираются на расследование, проведенное блогерами. Доказательствам «из интернета» поклонники актера верят больше, чем СМИ и адвокату пострадавшей стороны.

Самые популярные версии причин невиновности Ефремова, на которых настаивают его фанаты, следующие:

– Ефремова душили за рулем, о чем свидетельствует полоса на шее после аварии;

– На руке актера во время задержания был виден синяк – значит, ему вкололи какое-то вещество;

– Сергей Захаров не погиб, он жив! Кто-то писал ему в социальных сетях после аварии, и погибший якобы «ответил». А кто-то утверждает, что и вовсе видел его живьем.

Когда Ефремова выводили из здания суда, толпа поклонников аплодировала и кричала: «Невиновен!»

Александр Добровинский: «Михаил в суде сидел похрюкивал»

Если же перейти к прозе жизни, то итоги заседания следующие: домашний арест заслуженного артиста продлили до 22 января 2021 года. Прогулки Ефремову запретили.

– С 5 августа заседания будут проходить, очевидно, в ежедневном режиме, – комментирует ход дела адвокат пострадавших Александр Добровинский. – Я буду на каждом заседании, это моя работа, с большим удовольствием буду ходить. Теперь надо усилить подготовку и идти быстрыми темпами.

Александр Добровинский

– Почему Ирине, гражданской супруге Захарова, отказали в праве быть потерпевшей?

– Она говорит, что сожительствовала с Сергеем Захаровым 22 года. Но это еще надо доказать. Суд рассуждает так.

В противном случае любая может прийти и сказаться гражданской женой. С официальной женой Сергея Захарова – Маргаритой – мы не разговаривали на тему того, знала ли она Ирину.

И я, и прокурор возражали против вступления Ирины в процесс. Она очень милая женщина, проживает свое горе, но в УПК нет такого понятия, как сожительница. Женщин может быть много. Ей уже два раза отказывали.

– Как вел себя сегодня в суде Михаил Ефремов?

– Он сегодня был какой-то сонный, сидел похрюкивал. Господину Ефремову было, наверное, не очень хорошо.

– Заседания будут закрытыми до конца процесса?

– Думаю, да! Там будут показываться такие кадры, которые не каждый человек сможет смотреть.

Вид несчастного Сергея Захарова, которого вынимают из машины, рваные раны… Знаете, я из семьи врачей, но чуть в обморок не грохнулся, когда увидел эти кадры.

Эльман Пашаев: «Признать вину он всегда успеет»

– В данном деле, на мой взгляд, один потерпевший. Это мать Сергея, низкий ей поклон. Остальные – это участники шоу, – считает Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова. – Здесь борьба идет за деньги. Я лично разговаривал с братом погибшего, он был готов к встрече, если ему разрешат его представители. Михаил хотел помочь материально, но они злоупотребили этим. Покойный Сергей был в морозильной камере, а его родственники уже деньги собирали по телеканалам, – напоминает Пашаев.

Мне было 15 лет, когда я потерял по вине пьяного водителя маму, папу, двух братьев. Мы сами помогали водителю, чтобы его не посадили, когда узнали, что у него есть двое детей. А здесь что? Безобразие.

– Ваш подзащитный признает вину?

– Признавать вину моему подзащитному преждевременно. Вину всегда можно признать. Нужно изучить все доказательства.

Михаил – порядочный человек, с первого дня был готов принять наказание, приходилось с ним даже говорить на повышенных тонах, чтобы он не торопился. Он не трус, он не боится тюрьмы – это его истинное лицо.

Но пока его морально-психологическое состояние остается тревожным.