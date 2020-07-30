Минздраву поручат определять виды работ, требующих освидетельствования психиатра

Право утверждать перечень работ, для которых нужно проходить психиатрическое освидетельствование, могут дать Минздраву.

Информация о начале разработки законопроекта появилась на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет «Парламентская газета». Предполагается, что его принятие приведет в соответствие нормы Трудового кодекса и закона о психиатрической помощи.

Поясняется, что, согласно ТК, работающие в условиях повышенной опасности граждане обязаны не реже чем раз в пять лет проходить психиатрическое освидетельствование. При этом в кодексе не прописано, кто утверждает соответствующие виды деятельности.

Между тем закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» наделяет кабмин правом утверждать перечень психиатрических противопоказаний для отдельных видов деятельности. Разработчики проекта указывают на то, что несоответствие между нормами этого закона и ТК порождает трудности правоприменения и не позволяет в необходимой мере осуществить регулирование.

Авторы документа предлагают наделить Минздрав полномочиями по утверждению перечня видов деятельности и работ в условиях повышенной опасности, для которых проводится обязательное психиатрическое освидетельствование.