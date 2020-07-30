Хабаровским тележурналистам запретили под угрозой увольнения освещать митинги

Экс-сотрудница телеканала «Губерния» в Хабаровске Александра Теплякова рассказала о давлении, которое оказывается на сотрудников СМИ. Об этом пишет «ОВД-Инфо».

Если 11 июля они смогли выпустить в эфир сюжет о митингах в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, то 13 июля некоторые службы пригрозили редакции, что все 200 сотрудников окажутся на улице в случае, если новости о митинге окажутся в сетке.

Теплякова призвала не травить сотрудников редакции в соцсетях, поскольку те продолжают активно высказывать свое мнение и распространять информацию в личных соцсетях, блогах и телеграм-каналах.