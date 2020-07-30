Домашний арест Михаилу Ефремову продлили почти на полгода

Пресненский суд Москвы продлил домашний арест обвиняемому в смертельном ДТП Михаилу Ефремову до 22 января 2020 года.

Об этом пишет ТАСС. Как рассказал адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего, суд отказал артисту в двухчасовых прогулках во время домашнего ареста. По его Добровинского, суд может завершиться уже в августе.

Сообщается, что 5 августа начнется рассмотрение уголовного дела по существу. Напомним, актер обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (пункт «а» части 4 статьи 264 УК РФ).

Авария произошла 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. В результате ДТП погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль артиста. В момент инцидента Ефремов находился в состоянии опьянения. Сам актер вины не признает.

Отмечается, что рассматривать дело о ДТП с участием Ефремова будет судья Елена Абрамова, которая вела процессы в отношении экс-сотрудника МВД Дмитрия Захарченко и футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Также сегодня рассматривалось ходатайство о признании потерпевшей Ирины Стеховой – гражданской жены погибшего Сергея Захарова. Оно было отклонено судом.