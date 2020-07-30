Адвокат Добровинский: Суд по делу Ефремова закончится к концу августа

Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, рассказал, как будут проходить слушания в суде.

Напомним, в четверг, 30 июля, состоялось второе заседание суда по делу о смертельной аварии, обвиняемым в котором проходит актер Михаил Ефремов.

У здания Пресненского суда с журналистами поговорил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский, который сообщил, что с 5 августа слушания по делу будут проводиться в ежедневном формате, что означает, что приговор актеру может быть вынесен уже до конца лета.

«Мы будем слушать каждый день с 5 числа. Это самое интересное из всего, что сегодня было. Думаю, мы в августе уже можем закончить», – заявил он.

Также Добровинский высказал свою точку зрения о том, почему суд отказался признать потерпевшей сожительницу Захарова Ирину: «Суд рассуждает так: она утверждает, что она сожительница, жила с ним 22 года, а как она может это доказать? Придет другая девушка и скажет, что она жила два месяца. А следующая скажет, что жила 15 минут».

По словам адвоката, процесс будет проходить в закрытом режиме, поскольку в нем присутствуют материалы, не предназначенные для глаз обывателя [кадры с вытаскиванием Сергея Захарова из поврежденной машины – прим. ред.]