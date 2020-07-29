Восстановлена поставка газа в Грецию. Причиной аварии стал старый газопровод

Газопровод между Болгарией и Грецией возобновляет свою работу после аварии. Об этом сообщается на сайте «Булгартрансгаз».

27 июля на участке трубопровода на болгаро-греческой границе произошла авария, которая привела к приостановке поставки газа на территорию Греции. По данным «Булгартрансгаза», вероятной причиной ЧП стал износ трубы, установленной 30 лет назад. Ликвидация последствий аварии заняла два дня. Специалисты заменили поврежденный участок трубы, протестировали качество сварных швов и продули газопровод.

После произошедшей аварии в Минэнерго Греции заверили, что ЧП не повлияет на энергетическую безопасность страны. Греция также получает топливо из России через Турцию и имеет запасы сжиженного природного газа.