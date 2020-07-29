В Кургане в мать аутичного мальчика кинули камень за использование спецбраслета

Жительнице Кургана Варваре Пономаревой пришлось объясняться перед общественностью за использование специального браслета для сына с аутизмом, пишет Znak.com. Региональные СМИ опубликовали фотографии с ее прогулки с сыном, интерпретируя кадры как «выгул на цепи».

Женщина пояснила, что это не «цепь», а специальный «браслет безопасности». Он действительно прикрепляется к ребенку и к матери во время прогулки. На прогулке женщине также нужно было следить за своим дедушкой с болезнью Альцгеймера.

Уточняется, что у ребенка такая форма аутизма, что он не может говорить и не понимает речь. «Мы шли под дождем. Дедулю удержи — у него Альцгеймер, он норовит куда-то в сторону уйти. Сын в каждую лужу пихал руки и их облизывал. Получается, мне его обеими руками надо держать. Я просто не успеваю», — жаловалась Варвара, объясняя, почему иногда срывается на грубый тон.

Она пояснила, что пробовала использовать футболки и значки, оповещающие окружающих, что ребенок аутичен, но люди не обращают на них внимания. «Невозможно встать в позу посреди города и закричать: „Товарищи! У ребенка аутизм!“» — говорит Варвара.

Публикации в СМИ привели к тому, что к ней пришла полиция и ей пришлось доказывать диагноз сына и демонстрировать специальный браслет. На улице к Варвару отчитывают незнакомые люди, в соцсетях пользователи пишут ей гневные сообщения, а недавно в ее сторону бросили камень, попав в ногу.