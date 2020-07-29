Техасцу грозит почти 10 лет российской тюрьмы за нападение на полицейских

Головинский районный суд сообщил, что гособвинение запросило для уроженца американского штата Техас Рида Тревора Рауди девять лет и восемь месяцев заключения в российской тюрьме, пишет «Интерфакс».

Американец был задержан в августе 2019 года. Вызов сотрудников полиции был связан с тем, что мужчина ругался с двумя женщинами. Сотрудникам правопорядка не удалось успокоить агрессивного мужчину, он оказывал им сопротивление. В том числе по пути в ОВД мужчина напал на водителя служебного авто и ударил его напарника, создав аварийную ситуацию на дороге.

Подозреваемому 28 лет. Он утверждает, что не помнит произошедшего, поскольку был пьян.