Философ Олег Соскин: карантин превращает государство в тюрьму

Карантин, введённый для борьбы с коронавирусом, переводит людей в состояние концлагеря и тюрьмы, считает политолог, доктор философии и теологии Олег Соскин. Об этом он заявил в интервью украинским журналистам.

«Все страны, за исключением Швеции и Белоруссии, абсолютно тупо и механически используют метод, который предложил коммунистический Китай. Этот метод состоит в том, чтобы перевести население той или иной страны в состояние концлагеря и тюрьмы. Это называется словом «карантин». В принципе, это тюремный режим. То есть государство превращается в тюрьму», – полагает Соскин.

Олег Соскин // Фото: скриншот YouTube

По его мнению, китайское руководство фактически посадило в тюрьму большую часть населения.

«У кого-то камера на несколько человек, у кого-то карцер, где сидят поодиночке. Все ходят в масках, они разъединены. На каждого заведён QR-код, то есть за людьми следят. Везде стоят камеры. Жизнь людей практически полностью взята под контроль. Фактически, это матрица - то, что описывал Замятин или Оруэлл», – сказал политолог.

Он также подчеркнул, что борьба с коронавирусом путём изоляции нарушает привычный жизненный уклад.

«Человек – это социальное существо, он не может жить в одиночку, ему нужно общение. А если всех людей разъединить, на каждого одеть маску и ввести социальную дистанцию, то нарушается цикл жизни, развития и функционирования людей, существующий на протяжении тысячелетий», – отметил Олег Соскин.