Цена вакцины, обогащение урана в КНДР, смерть в Ингушетии. Новости к утру 29 июля

В Назрановском районе Ингушетии в служебном автомобиле было обнаружено тело сотрудника Росгвардии, сообщает ТАСС. «РИА Новости» пишут, что силовику было 32 года. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

При совершении преступления неизвестные похитили оружие. В Росгвардии отметили, что региональное руководство решит вопрос о помощи в решении социальных вопросов в семье погибшего и оформлении положенных по законодательству выплат.

Есть подозрения, что Северная Корея продолжает проводить обогащение урана на ядерном комплексе в Йобене, пишет «Интерфакс» со ссылкой на телеканал 38 North. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные 8 июля. На них замечены 3-4 специализированных вагона. Также 11 и 14 июля на заводе было зафиксировано появление прицепа-цистерны.

Один из многообещающих разработчиков вакцины от коронавируса, фармкомпания Moderna, озвучила предположительную сумму одной дозы средства для специфической профилактики заболевания. Предполагается, что одна ампула будет обходиться бюджетам в 25-30 долларов. Всего для полного курса вакцинации нужно будет две ампулы, пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Средняя стоимость набора канцтоваров для первоклассника на сегодняшний день в России составляет 712 рублей, что на 55% выше показателей прошлого года, пишет RT, ссылаясь на исследование компании «Платформа ОФД». При этом общий показатель в количественном плане товарооборота на 10% выше, чем в 2019 году.

На рюкзак для школьника в этом году российская семья потратила в среднем 1 563 рубля. На школьный дневник – 142 рубля.