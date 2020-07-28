Ущерб Химкинскому водохранилищу от слива нефтепродуктов оценен в 46,3 млн

Ущерб от разлива нефтепродуктов в Химкинском водохранилище на площади 30 тысяч кв. м составил 46 325 671 рубль.

Такую цифру приводит «Интерфакс» со ссылкой на Росприроднадзор.

Нефтепродукты в реке Грачевка (Чернавка), которая впадает в водохранилище, обнаружили в субботу, 25 июля. Выяснилось, что жидкость вытекала из коллектора ливневой канализации, которую эксплуатирует МУП «Химводосток». Вопреки решению суда, там не были установлены очистные сооружения.

Источником сброса оказался объект ГВСУ «Спецстрой» в Химках. На его территории нашли колодец с нефтепродуктами, дополнительные открытые резервуары и заброшенную автозаправку с подземными хранилищами. В них были остатки нефтепродуктов, предположительно, солярки, которые также попали в соседние колодцы городского коллектора.