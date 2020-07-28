Суд назначил ФБК очередной штраф в 300 тысяч за нарушение закона об иноагентах

ФБК оштрафовали на 600 тысяч за несоблюдение закона об иностранных агентах и отсутствие маркировки в YouTube-канале.

Как пишет «МБХ медиа» со ссылкой на юриста фонда Александра Помазуева, Симоновский суд Москвы назначил штраф в 300 тысяч по части 1 статьи 19.34 КоАП в связи с тем, что ФБК не захотел добровольно регистрироваться как иностранный агент.

Кроме того, сегодня же фонду назначили штраф в таком же размере по части 2 статьи 19.34 КоАП – за отсутствие маркировки «иностранный агент» в YouTube-канале «Навальный Live».

Помазуев заявил в суде о неправомерности оформления нарушения Роскомнадзором, указав на то, что ведомство лишь сделало скриншоты страниц в соцсети, не просмотрев материал в соответствии с предусмотренной законом процедурой.

Напомним, осенью прошлого года Минюст внес ФБК в список иностранных агентов из-за пожертвований, поступивших в фонд с территории Испании и США. Алексей Навальный пытался обжаловать это решение, однако Мосгорсуд оставил его в силе. После этого на ФБК и его директора Ивана Жданова составили по несколько протоколов о нарушении закона об иноагентах. В марте фонду назначили штраф в 500 тысяч за отсутствие маркировки в Instagram.