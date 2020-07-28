Полиция Сочи завела дело после вечеринки с участием актеров в форме полицейских

В Сочи возбудили уголовное дело о хулиганстве из-за видео праздника с аниматорами, переодетыми в сотрудников полиции.

Как пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД, дело заведено по статье 213 УК («Хулиганство»).

Сообщается также, что двоим аниматорам грозит штраф до 1,5 тысяч – на них составили протоколы о незаконном ношении формы (статья 17.12 КоАП).

Накануне, 27 июля, в соцсетях появилось постановочное видео, на котором двое правоохранителей подходят к отдыхающим. Один из мужчин бьет полицейского по голове бутылкой, после чего коллега пострадавшего стреляет в воздух. Выяснилось, что на кадрах запечатлена вечеринка у 29-летнего местного жителя, на которую пригласили актеров.

В ГУ МВД по региону рассказали, что видеоролик снят на базе отдыха в Лазаревском районе Сочи. Полицейские задержали пятерых аниматоров, а также организатора мероприятия. Форменное обмундирование и оружие изъяли на экспертизу.