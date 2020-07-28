Интервью Дегтярева Шнурову, платная трасса за 507,3 млрд: главное к утру 28 июля

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в интервью генеральному продюсеру телеканала RTVi Сергею Шнурову заявил, что не шел на контакт с протестующими, поскольку у него было много работы и «метр бумаг» на столе. Кроме того, по словам Дегтярева, его «кресло ко многому обязывает». Врио главы региона отметил, что жители имеют право требовать открытого суда над экс-губернатором Сергеем Фургалом, но подчеркнул, что не может присоединиться к мнению о том, что суд над ним должен проходить в Хабаровске.

Объединение U.S. Press Freedom Tracker насчитало свыше 585 случаев нарушения прав журналистов во время беспорядков в США после трагедии с Джорджем Флойдом, пишет ТАСС со ссылкой на Twitter организации. В частности, правозащитники сообщают о 84 задержаниях сотрудников СМИ и 135 нападениях на них, из которых 87 совершили силовики, а также о 71 случае порчи оборудования и причинения урона помещениям прессы. Слезоточивый или перцовый газ, по данным организации, был применен против журналистов 116 раз, пластиковые пули или предметы для метания – 137.

В России предложили изменить правила трудоустройства граждан по совместительству. Соответствующее обращение направила на имя премьера Михаила Мишустина член Общественной палаты Ирина Волынец, передает RT. По ее мнению, это позволит россиянам совмещать две полные ставки и тем самым улучшать свое материальное положение. Сейчас ТК позволяет устроиться на работу по совместительству к неограниченному числу работодателей, но только на полставки.

Госкомпания «Автодор» объявила тендеры на строительство скоростной платной автотрассы М-12 из Москвы в Казань. Совокупная стоимость проекта составляет 507,3 млрд рублей, отмечает «Интерфакс». По словам Михаила Мишустина, на строительство дороги кабмин выделит из Фонда национального благосостояния (ФНБ) 150 млрд. Предполагается, что будут привлечены субподрядчики из малого и среднего бизнеса. Итоги конкурсов планируется подвести 28 августа.

Полицейский пострадал при взрыве во время задержания подозреваемого в Самаре, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона. Уточняется, что инцидент произошел во время вызова «на семейный дебош». Подозреваемый бросил в правоохранителя «предмет, который взорвался», полицейский получил легкие травмы. СК возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»), выясняются обстоятельства произошедшего.