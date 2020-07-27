Журналистку "Радио Свободы" оштрафовали за текст о "вынужденных эвтаназиях"

«Радио Свобода» и журналистка Татьяна Вольтская получили протоколы, составленные по статье о распространении недостоверной информации в период коронавирусной пандемии, пишет «МБХ медиа» со ссылкой на директора Центра защиты прав СМИ Галину Арапову.

В апреле на дочернем портале «Радио Свободы» «Сибирь.Реалии» был опубликован материал, в котором врач-реаниматолог из Санкт-Петербурга анонимно сообщал, что врачи якобы вынуждены отключать от аппаратов ИВЛ «безнадежных» заболевших, чтобы спасти тех, чьи шансы на спасение выше.

Следственный комитет счет этот материал ложным, начал проверку и после потребовал заблокировать материал.

От Вольтской требовали раскрыть имя информанта, но она, ссылаясь на закон «О СМИ», отказалась это делать.