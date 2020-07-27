В библиотеках книги 18+ уберут на отдельные стеллажи

Министерство культуры РФ опубликовало приказ, согласно которому библиотеки обязаны будут отсепарировать все книги с пометкой 18+ из фонда учреждения и предусмотреть для них отдельную локацию, пишет «Интерфакс».

При этом каждая книга с возрастным ограничением должна быть промаркирована указателями «18+» или «запрещено для детей».

В случаях, если есть такая возможность, книги только для совершеннолетних должны быть убраны в отдельное помещение библиотеки. В противном случае все издания «18+» должны располагаться на отдельном стеллаже и находиться под наблюдением сотрудника библиотеки.

Ранее библиотекарям и продавцам книг выдали полномочия спрашивать у читателей документы для подтверждения возраста. А в Госдуме принят закон о ликвидации излишней возрастной маркировки, упраздняющей маркеры от 0 до 16 лет.