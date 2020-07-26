За открытый суд над Фургалом и за добровольную вакцинацию. Новости к утру 26 июля

Назначенный врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообщался с представителями инициативной группы участников акций в поддержку уволенного и арестованного Сергея Фургала.

Навстречу Дегтяреву прошла колонна машин и он впервые вышел к гражданам для прямого разговора. По его словам, партия ЛДПР будет оказывать поддержку Фургалу в судебном процессе. Самым активным участникам протестов он предложил войти в Народный совет при врио губернатора, передает «Интерфакс».

Также Дегтярев заверил, что доверяет суду, но тоже настаивает на открытом процессе. «То, что суд должен быть открытым, - я поддерживаю. Народ хочет видеть. Потому что, если неопровержимые доказательства есть, люди должны узнать», — цитирует политика ТАСС.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заверил россиян, что при вакцинации населения от ковида не будет какой бы то ни было принудительной риторики. Он отметил, что сначала будут привиты медицинские работники, через которых проходит большое количество людей.

Во французском городе Нанте тем временем волонтер собора Святых Петра и Павла признался в поджоге религиозного здания. Напомним, ранее сообщалось, что источником возгорания стали три места. Выяснилось, что именно волонтер должен был закрывать двери в день пожара. Сейчас ему уже предъявлено обвинение, пишет «РИА Новости».