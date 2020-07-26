В Минздраве предложили создать регистр суррогатных матерей

В Общественной палате обсудили сложности регулирования суррогатного материнства в России. Дискуссия возникла после ареста четырех медиков в деле о торговле людьми, пишет Vademecum.

Вице-президент Российской ассоциации репродукции человека Маргарита Аншина предложила разделить проблему сурматеринства на два аспекта: юридический и медицинский.

В медицинском эксперты устанавливали бы пригодность суррогатной матери для ЭКО, вынашивания и родоразрешению, в этом аспекте определялись бы показания и противопоказания; второй аспект предполагал бы выдачу лицензий юристам, которые отвечали бы за деятельность агентств при составлении контрактов. При этом не рассматривались бы этические моменты, которые вызывают наибольшие споры вокруг этой вспомогательной репродуктивной технологии.

Тем не менее председатель комиссии ОП РФ Лео Бокерия доверил разработку инициативы именно Маргарите Аншиной.

От Минздрава выступил глава департамента медпомощи детям и службы родовспоможения Олег Филиппов. Он предложил создать регистр сурмам и детей, появившихся при их помощи на свет. Это позволило бы органам опеки регулировать данную сферу.

Филиппов заметил, что к решению вопроса сурродительства должны подключиться специалисты Минюста, МВД, ЗАГСа, Следственного комитета и иных служб Минздрава.