Товарищи создателя "Омбудсмена полиции" уверены, что ему не передают письма в СИЗО

Администраторы телеграм-канала «Омбудсмен полиции» предположили, что его создатель Владимир Воронцов не получает письма в СИЗО, в котором содержится. Об этом пишет «ОВД-Инфо».

Уточняется, что отправителям приходит уведомление о доставке письма, но при этом ответ от самого Воронцова не приходит. Авторы убеждены, что Воронцов «всегда рад письмам и ответил бы на каждое. Уж времени у него там предостаточно».

Из этого сделан вывод, что письма арестованному просто не передают.

Напомним, создатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов подозревается в эпизодах вымогательства, оскорблении представителей власти и незаконном обороте порнографии. До августа он находится под арестом.