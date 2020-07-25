Против жителей Перми и Кемерово завели дела об оправдании нацизма

Следственный комитет сообщил о возбуждении еще двух дел в отношении россиян, которые отправляли на ресурс акции «Бессмертный полк» фотографии нацистов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее уже завершилось расследование по трем подобным инцидентам. Теперь фигурантами дел стали жители городо Пермь и Кемерово. Один из них загрузил для трансляции на сайте патриотической акции «Бессмертный полк» изображение Адольфа Гитлера, а другой — фото изменника Родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро.

Оба человека получили обвинение по статье о публичной реабилитации нацизма. «Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге», — пояснили в СК.