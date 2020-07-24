Задержаны 25 человек, участвовавших в нападениях на армян в Москве

Пресс-служба ГУ МВД по москве 24 июля задержала 25 человек, причастных к ряду конфликтных ситуаций в районе Марьино. В частности, неизвестные проникли в кафе, угрожали посетителям, нанесли урон частной собственности и украли из кассы 50 тысяч рублей.

Посол Армении Вардан Тоганян в эфире радиостанции «Говорит Москва» заверил, что это и другие столкновения были организованы азербайджанской стороны в сторону армян.

«Очень хорошо организованные банды, хорошо вооружённые нападали, видимо, выслеживая машины с армянскими номерами или отдельных людей, и начинали большую драку. Погибших нет, пострадавшие есть, пара человек в больницах. Координируем свои действия с правоохранительными органами, и наши общественные организации тоже на связи», — сказал Тоганян.

Политик уверен, что череда преступлений — организованная армянофобская политика, которая была экспортирована в Москву из Азербайджана.

«Последние пару месяцев [руководство Азербайджана] готовило своё население к войне, объясняя, что единственное возможное средство решения нагорно-карабахской проблемы — это военная операция для «освобождения». Эту риторику они экспортировали на территорию России», — заявил Тоганян в эфире радиостанции.