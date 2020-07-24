Ульяновского шеф-повара оштрафовали за пикетирование с меню в руках

В Ульяновске напротив областного правительства шеф-повар одного из городских ресторанов Сергей Павлов провел одиночное пикетирование, пишет «7х7». При этом вместо плаката с политическим высказыванием он использовал меню ресторана, в котором работает.

Мероприятие Сергея Павлова продолжалось полчаса, пока к нему не подошел полицейский. На повара составили протокол об невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Павлов в общении с журналистами настаивал, что властям пора снять все ограничительные меры, принятые на фоне пандемии.

«Будем честными, сейчас мало кто соблюдает правила предосторожности — не держат дистанцию, не носят маски и перчатки. Все заведения практически без посетителей. <...> Я никого ни к чему не призывал, никакую агитацию не проводил, просто хотел сказать, что сейчас бизнесу общепита непросто», — сетует Сергей.