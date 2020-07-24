Суд в Улан-Удэ не стал заставлять редакцию удалять "порочащий честь МВД" материал

В Улан-Удэ городской суд признал «порочащей честь» МВД публикацию портала «Сибирь.Реалии» о пытках подростка в одном из отделений полиции региона. Об этом сообщил ответчик по иску, правозащитник Евгений Хасоев.

При этом Хасоев признает решение победным. Поскольку, хоть его сведения и признали «порочащими честь», но суд не обязал сайт удалить материал.

«Тот факт, что материал останется в открытом доступе на сайте я считаю признанием того, что давление и пытки на самом деле были. По поводу того, что суд признал, что я якобы опорочил честь и достоинство ведомства, я не согласен. Сейчас получу копию решения суда и подам апелляцию», — говорит Хасоев.

В деле рассматривался материал «Сибирь.Реалии», где говорится о том, как полицейские в Железнодорожном районе Улан-Удэ избивали после задержания подозреваемого в краже несовершеннолетнего, требуя от него признания по другим преступлениям.