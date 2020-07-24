Прожившие три года в браке с россиянином иностранцы смогут получить паспорт РФ

С 24 июля вступил в силу новый порядок получения российского гражданства для некоторых категорий иностранцев, пишет «Московский комсомолец».

По упрощенной процедуре получить российское гражданство смогут граждане бывших советских республик, которые родились в СССР и прожили на территории РФ не менее трех лет.

Также гораздо легче получить российский паспорт будет и тем гражданам, кто зарегистрирован не менее трех лет в гражданском браке с россиянином и проживает в стране.

Отмечается, что для получения российского паспорта не нужно будет отказываться от своего первого гражданства.