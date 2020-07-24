ЕСПЧ в срочном порядке потребовал от РФ ответов о призыве активиста с астмой

Европейский суд по правам человека потребовал от Российской Федерации до 31 июля объяснить призыв в армию сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Артема Ионова.

Ранее штаб Навального сообщал, что Ионова, технически обеспечивающего еженедельные трансляции передачи на канале «Навальный Live», похитили возле дома, изъяв средства связи, и, игнорируя процедуру, отправили служить на Чукотку, хотя у него диагностирована астма. Оппозиционеры уверены, что это способ политического давления. Таким же образом в армию отправили и другого активиста штаба Навального, Руслана Шаведдинова.

Как поясняет в своем Facebook директор ФБК Иван Жданов, решение отправить молодого человека в армию «реально угрожает его здоровью». Он также опубликовал ответ ЕСПЧ, который согласился рассмотреть эту жалобу в приоритетном порядке.

«До 31 июля Россия должна предоставить информацию и документы о том: имелась ли астма у Артема, есть ли основания для освобождения от службы, соответствует ли воинская часть условиям в воинской части, где он проходит службу, имеются ли доступ к медикаментам», — поясняет юрист.

Также Жданов обращает внимание, что о судебном заседании по обжалованию решения призывной комиссии Ионова даже не известили и не предоставили ему возможности присутствовать на суде.