В Челябинске женщину не лечат из-за того, что она официально не существует

В Челябинске журналисты «31 канала» обратились к региональному уполномоченному по правам человека в связи с тем, что местную жительницу Любовь Мурадову не принимают ни в больнице, ни в соцзащите из-за того, что при выходе из тюрьмы в 1994 году она так и не получила российский паспорт.

Любовь не имеет родственников, а всю жизнь, до того как оказалась в тюрьме, провела в детдоме.

В 2015 году женщину жестоко избили и ее тело было направлено в морг. Но в морге Любовь начала подавать признаки жизни во время вскрытия.

Сейчас из документов у женщины только справка об освобождении из тюрьмы. Когда к делу привлекали полицию, все закончилось на написании объяснений.

Лечиться ей приходится за свой счет, потому что никаких иных документов, включая полис ОМС, без паспорта она получить не может.

Вопросом о благополучии Любови в том числе обеспокоены соседи. Они помогают ей в работе с документами. В перспективе женщина сможет рассчитывать на пенсию по инвалидности.