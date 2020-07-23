Уход Калины, конец Госдумы и неудачное голосование ЦИК. Главное к утру 23 июля

Исаак Калина покидает пост главы департамента образования Москвы, это место займет его многолетний заместитель Александр Молотков. Калина занял эту позицию в 2010 году вместе с приходом к власти Сергея Собянина. При нем была осуществлена крайне неоднозначная реформа по объединению школ и детских садов столицы. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты дают противоречивые оценки его деятельности. Крайне негативно его фигуру воспринимают учителя и директора школ. «Он в два раза сократил количество московских школ, оптимизировав их. А система рейтингования школ с последующей раздачей грантов стала сильным инструментом влияния чиновников на образовательный процесс. Ну и ситуация с введением Московской электронной школы — пандемия показала, что МЭШ не работает, несмотря на потраченные миллиарды», — считает сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. Среди похваливших деятельность Калины приводятся глава Минпросвещения Сергей Кравцов и депутат Мосгордумы Евгений Бунимович.

Государственная дума накануне провела свое последнее заседание в этом сезоне в связи с окончанием весенней сессии. Как отмечает РБК, в Совфед из неё может перейти Александр Карелин, а сенат, по данным издания, покинут Валерий Куликов, Алексей Кондратьев, Валерий Марков, Алексей Александров и Франц Клинцевич.

ЦИК удалил голосование по одобрению интернет-пользователями трехдневного голосования. Опрос запустили на страницах Центризбиркома в Twitter и во «ВКонтакте», однако в Twitter его позднее решили удалить после того как выяснилось, что более 90% пользователей выступили против инициативы. Во «ВКонтакте» он остался, но там «против» из более чем 16 тысяч проголосовавших выступили 92,5% граждан.

Скриншот из "Вконтакте"

Скриншот из Twitter

Это лето станет одним из самых дождливых, считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд: «Месячная норма осадков уже выполнена в Москве... Это лето наверняка войдет в тройку самых дождливых, а в Москве, может быть, станет и самым дождливым» (цитата по РИА Новости).

Госдепартамент США полагает, что «давняя модель поведения» России исключает возможность какого-либо прогресса в отношениях двух стран. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган: «Недавние шаги, которые мы предприняли в отношении России — это просто часть нашего противодействия, направленная против давней модели поведения [РФ], сделавшей для нас практически невозможным достижение прогресса в отношениях с россиянами каким бы то ни было образом», — приводит его слова «Интерфакс».