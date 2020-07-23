Охраннику СС дали условный срок в Германии. Его судили как несовершеннолетнего

Областной суд Гамбурга приговорил бывшего охранника концентрационного лагеря Штуттхоф близ Гданьска к двум годам условного заключения. Об этом сообщает издание Welt.

93-летний подсудимый на слушании дела закрывал лицо папкой для бумаг. Отмечается, что мужчину судили как несовершеннолетнего, поскольку работал надзирателем он в 1944-1945 годах, когда ему было всего 17 лет.

На суде гражданин отметил, что его не взяли в войска из-за порока сердца. Так, было решено, что его устроят охранником в один из концентрационных лагерей.

По словам прокурора, за время службы подсудимого были убиты не менее 5230 заключенных. Часть из них гибло на расстрелах, а часть — в газовых камерах. В качестве свидетелей по делу было допрошено 35 выживших граждан.

В скором времени в Германии готовится к приговору другой подобный подсудимый — 95-летний мужчины. Оба немца настаивали, что не могли перечить указаниям своего начальства.