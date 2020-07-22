Врача "скорой" из Твери доставили на допрос под Краснодаром и не отвезли обратно

Сотрудники правоохранительных органов 15 июля задержали после рабочей смены врача скорой помощи в городе Твери Олега Грека. Причиной стало разбирательство по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни, пишет «Кавказский узел».

В прошлом году Олег Грек в своем паблике «Подслушано у медиков г. Тверь - ТО (ПуМТ)» опубликовал материал хирурга Ксении Афанасьевой, которая описывает трагическую ситуацию, приведшую к смерти ребенка. Грек был допрошен по делу в качестве свидетеля. Данные ребенка разглашались на региональных телеканалах.

Незаурядность ситуации в том, что медика допрашивали в Краснодаре, где и было возбуждено дело. Сначала у врача изъяли домашний компьютер, а затем повезли на допрос в Кубань.

«Меня посадили в маршрутку вместе с компьютером и повезли в Москву в аэропорт. Я был еле живой от усталости после работы, после второй бессонной ночи, стресса и непонимания, что вообще происходит, в чем и почему я оказался виноват. Я понимал, что если я откажусь ехать, то ко мне применят силу, что мне, в принципе, и было сказано. При обыске присутствовали мои соседи, которые тоже находились в шоке от увиденного», — рассказывает врач.

При этом при посадке у силовиков возникли сложности. На борт самолета их не пускали с компьютером, поскольку для их билетов не был предусмотрен провоз багажа. Компьютер разобрали, а врачу доверили везти самую главную его часть — жесткий диск.

После допроса врача отпустили домой. На вопрос о том, как ему добираться обратно за 2 тысячи километров, ему ответили, что на обратную доставку ведомству средства выделены не были.