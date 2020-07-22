Власти Чечни закупят золотые награды с бриллиантами, рубинами и изумрудами

15 медалей «Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова, первого Президента Чеченской Республики» и 15 орденов имени Кадырова обойдутся руководству Чечни в 10,2 миллиона рублей. Именно такую сумму комитет правительства Республики по госзаказу выделил на закупку наград, пишет издание «МБХ Медиа», обнаружившее тендер на сайте госзакупок.

Медали из золота 750 пробы будут содержать в себе по 54 изумруда, 18 бриллиантов и 36 рубинов каждая, с одной стороны на них планируют выгравировать портрет Ахмата Кадырова, а с дургой — его цитату: «Патриотизм доказывается не словами, а делом».

Ордена из той же пробы золота также будут содержать портрет Кадырова, но с оборотной стороны надписей будет уже две: «Сын своего народа» и «Он ушел непобежденным». Уточняется, что в нем тоже должны быть драгоценные камни, но сколько именно и какие — пока не ясно.

Стоимость каждой награды в отдельности оценивается руководством региона в 340 тысяч рублей.

Отмечается, что в 2019 году чеченские власти уже закупали 20 похожих медалей и орденов на 4,6 миллиона рублей.