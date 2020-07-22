ВЦИОМ: 52% россиян не устраивает, как они живут. Лишь 20% верят в улучшения

Согласно опросу ВЦИОМ «Социальные настроения на этапе нормализации», в июне 15% россиян оценили ситуацию в стране как «хорошую», 33% назвали её «скорее хорошей». Вариант «очень хорошая» выбрал 1%. «Очень плохой» обстановку считают 10%, «плохой» — 12%, а «скорее плохой» — 23%. Таким образом, негативное отношение к сложившейся в России ситуации выразили 35% опрошенных, а позитивное — 49%.

Экономическое положение считают «плохим» 42% респондентов, «хорошим» — 9%, а «средним» — 44%.

47% россиян считают, что такая жизнь их в целом устраивает, 23% заявляют об обратном. 29% выбрали вариант «отчасти устраивает, отчасти нет».

На вопрос о будущем почти половина (45%) опрошенных ВЦИОМом ответили, что через год их семья, вероятно, будет жить не лучше и не хуже; 20% считают, что положение изменится в лучшую сторону, а 23% придерживаются пессимистической позиции, отвечая, что жизнь ухудшится.

При этом 52% роеспондентов отмечают, что их не устраивает то, как они и их близкие живут сейчас: 29% недовольны ситуацией частично, 23% — абсолютно, передает «Интерфакс».