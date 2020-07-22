В РФ предлагают выкупать квартиры одиноких пенсионеров

Союз потребителей обратился в правительство с инициативой создания государственного рентного фонда, куда будет передаваться жилье одиноких пенсионеров взамен на их пожизненное содержание.

Об этом пишут «Известия».

По мнению авторов идеи, таким образом можно обезопасить пенсионеров от мошенников, которые часто обманом отбирают у стариков квартиры. Предполагается, что фонд будет выплачивать рентные платежи пожилым людям, пополняясь за счет взносов претендентов на жилплощадь. Очередность получения квартир будет определяться суммой взносов.

Стоимость жилья предлагается оценивать на основании предполагаемого количества лет дожития: в зависимости от региона сумма взносов, по замыслу разработчиков концепции, будет составлять 20–50 тысяч рублей в месяц; расчет будет производиться, исходя из стоимости желаемой недвижимости. После выплаты всей суммы человеку предложат несколько вариантов квартир на выбор. В итоге претендент получит жилье, а его выплаты направят пенсионерам, которые заключили договор с фондом.

В Союзе потребителей отмечают, что в этой схеме есть важное преимущество для плательщиков ренты, а именно — отсутствие первоначального взноса и процентов по кредиту. Авторы инициативы указывают на то, что почти треть молодых россиян не хотят брать недвижимость в ипотеку, поскольку опасаются отсутствия возможности ее выплатить.