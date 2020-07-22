Когда закончатся дожди в Москве: синоптики дали прогноз на август

О погоде в ближайшие дни и в августе Sobesednik.ru рассказала ведущий специалист центра погоды ФОБОС Елена Волосюк.

– Если говорить о прогнозе на эту неделю, то жителей центральной России ждет не самая жаркая погода, – говорит Волосюк. – Вчера к нам с северо-запада стал поступать прохладный воздух из Скандинавии, который будет господствовать вплоть до выходных. Вероятность дождей будет повышена, но сильных тропических ливней не ожидается, как это было в начале июля.

Потеплеет к выходным, так как воздушные потоки сменят направление. В Москве в субботу, 25 июля мы получим перерыв от дождя. Уже в воскресенье вновь возрастет вероятность дождей, местами будут греметь грозы, но похолодания не будет. Начало недели также будет дождливым, с грозами, но теплее.

– В каких регионах ожидается максимальное выпадение осадков?

– Уральский регион, западные склоны Урала, Башкирия будут находиться в сложной ситуации, они окажутся на границе антициклона. Там дождей будет много, вполне возможно и установление суточных рекордов по количеству выпавших осадков.

– Сейчас многие россияне отдыхают на юге страны, в том числе и в Сочи, где недавно бушевал смерч. Что ждет туристов и жителей южного региона?

– Там проходил холодный фронт, сопровождалось это образованием смерча, который вышел с моря на сушу. Выход смерчевых воронок на сушу чреват неприятностями.

Но в целом в южном регионе нашей страны будет господствовать антициклон, до конца текущей недели там будет сухо и очень жарко, около 35 градусов тепла.

– На август уже можете дать прогноз?

– По предварительным расчетам, август (по крайней мере первая половина месяца) должен порадовать жителей центральной части России. Последний месяц лета ожидается теплым. Мы можем рассчитывать на дневные температуры на уровне 24-26 градусов. Что касается дождей, судя по всему, осадков выпадет не больше, чем обычно бывает по климату. Напомню: в Москве уже выпало выше ста процентов июльской влаги.