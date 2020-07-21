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Владимир Скоч и фонд "Поколение" поддерживают ветеранов Белгородской области

Общество
15:56, 21 июля 2020

Владимир Скоч и фонд "Поколение" поддерживают ветеранов Белгородской области

Владимир Никитович Скоч – предприниматель и общественный деятель. Он является членом попечительского совета благотворительного фонда «Поколение», который был основан в 1996 году его сыном, депутатом ГД РФ Андреем Скочем. Организация оказывает помощь социально незащищенным жителям Белгорода и области, в том числе участникам ВОВ: каждый месяц она направляет около 450 тысяч рублей в местные советы ветеранов.

Карьера Владимира Скоча

Владимир Никитович Скоч после службы в армии устроился на работу на московский завод «Салют». На предприятии изготавливались двигатели для авиации – как гражданской, так и военной. 

За свою карьеру Владимир Никитович Скоч был удостоен:

  • звания и медали «Ветеран труда»;
  • «Знака Почета»;
  • ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

В 1999 году Владимир Скоч стал предпринимателем. Его сын Андрей Скоч, в то время преуспевающий бизнесмен, принял решение заняться законотворческой деятельностью, поэтому выдвинул свою кандидатуру на пост депутата Государственной Думы РФ. Одержав победу, он передал свои активы, включая долю в компании «Интерфин», отцу. В дальнейшем Владимир Никитович Скоч сыграл важную роль в его развитии. Так, при его участии «Интерфин» к 2006 году объединил промышленные предприятия Белгородской области и трансформировался в ГК «Металлоинвест», которая, в свою очередь, послужила основой для создания холдинга USM. На сегодня Владимир Скоч по-прежнему остается его совладельцем. В 2012 году бизнесмен также приобрел пакет акций аэропорта Внуково.

Владимир Никитович Скоч регулярно жертвует средства на благотворительность, в том числе поддерживает фонд своего сына «Поколение», будучи членом его попечительского совета.

Проекты «Поколения»

Фонд «Поколение» при поддержке Владимира Никитовича Скоча реализует множество социальных проектов в самых разных сферах. Изначально его деятельность была в первую очередь связана с медициной: он помогал детям с кардиологическими заболеваниями. Сегодня он также помогает больницам и клиникам Белгородской области и финансирует строительство новых медучреждений. Кроме того, он закупает для них лекарства и различные приборы. На средства организации в Белгороде и Старом Осколе были построены медицинский, нейроортопедический и офтальмологический центры, а в сельских поселениях региона были установлены 29 фельдшерско-акушерских пунктов.

«Поколение» также разработало и другие крупные проекты – различные премии и конкурсы, призванные поддержать выдающихся специалистов в самых разных сферах. Так, при поддержке Владимира Скоча была учреждена специальная премия «Здоровое детство» для медработников, которые смогли представить инновационные решения в сфере детской медицины. Врачи и научные исследователи также ежегодно получали премию имени академиков РАМН А. И. Бураковского и А Н. Бакулева за значимые достижения в области сердечно-сосудистой хирургии.

Фонд также создал премию «Дебют», которая присуждалась начинающим писателям в возрасте до 35 лет. За все время ее существования было рассмотрено свыше 350 тысяч рукописей. Каждый год определялись победители в шести номинациях – они получали денежный приз в размере 1 миллиона рублей.

«Поколение» также учредило конкурс для поддержки многодетных семей – «Родительский рекорд». За период с 2011 по 2016 год денежные призы получили 22 семьи. Всего на реализацию проекта Владимир Никитович Скоч и другие члены попечительского совета выделили из бюджета фонда свыше 72 миллионов рублей.

Благотворительные инициативы в Белгородской области

Фонд «Поколение» Андрея Скоча активно поддерживал больницы и клиники Белгородской области в период пандемии коронавируса. Всего за полтора месяца он выделил на эти цели около 60 миллионов рублей. Так, в начале апреля благотворительная организация направила в медицинские учреждения региона 3,4 тонны антисептика, 10 тысяч масок, 3 тысячи респираторов, а также тонну материала «Спанбел». Кроме того, волонтеры, доставляющие еду, лекарства и другие предметы первой необходимости пенсионерам, получили от «Поколения» 10 тысяч масок и 7,5 тысяч перчаток.

Чернянская ЦРБ имени П. В. Гапотченко получила в подарок от фонда автомобиль скорой медицинской помощи. Он позволил ее сотрудникам быстро реагировать на вызовы на дом, а также при необходимости сразу доставлять пациентов в диагностические центры, а беременных женщин – в перинатальные.

Также гуманитарная организация поддерживает талантливых студентов, которые демонстрируют отличные успехи в учебе и принимают активное участие в жизни своих вузов. Так, она каждый год проводит в Белгородской области премию «Лучший студент года». В 2020 году первые и вторые места в 15 номинациях разделили 30 человек. Им были присуждены стипендии в размере 15 тысяч (I степень) и 10 тысяч рублей (II степень).

Два раза в год фонд Андрея Скоча проводит выездные семинары для предприимчивой молодежи в рамках лагеря «Новое Поколение». На занятиях опытные преподаватели обучают студентов основам индивидуального стиля, актерскому мастерству, формам публичного общения, тактике деловых отношений и многому другому.

Поддержка ветеранов в День Победы

При содействии Владимира Никитовича Скоча «Поколение» реализует в Белгородской области множество проектов по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны. Так, фонд уже на протяжении шести лет оказывает финансовую помощь областному Совету ветеранов по случаю празднования Дня Победы. За все это время около 5 тысяч ветеранов в общей сложности получили свыше 140 миллионов рублей. В 2020 году из-за пандемии коронавируса дата празднования 75-летия Великой Победы была перенесена, как и выплата средств ветеранам, однако «Поколение» направило 30 миллионов рублей в 26 региональных ветеранских организаций. Эти средства пойдут на:

  • оказание адресной медицинской помощи пенсионерам;
  • организацию праздников;
  • приобретение лекарств;
  • оказание материальной помощи одиноким пенсионерам.

Владимир Никитович Скоч помогает фонду «Поколение» и в финансировании реконструкции военных мемориалов. Так, к 9 мая 2020 года была завершена реставрация памятника погибшим в годы ВОВ жителям села Погромец Волоконовского района. Всего фонд участвовал в восстановлении 260 мемориальных комплексов Белгорода и области. Только в 2020 году была проведена реставрация 26 объектов.

 

Рубрика: Общество

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