Офицер Росгвардии, отправивший срочника в кому, получил 2 года условно

Офицер воинской части № 3526 Ленинградской области Никита Черба признан виновным в превышении должностных полномочий после того, как в результате спарринга с ним солдат-срочник Владислав Орлов попал в кому с черепно-мозговой травмой. 224-й Гарнизонный военный суд дал ему условный срок в два года. Об этом сообщает «Сибирь.Реалии» со ссылкой на Орлова и его мать.

По мнению матери потерпевшего Ольги Орловой, наказание слишком мягкое. Женщина обращает внимание на то, что после травмы её сын стал зависим от мнения окружающих и легко поддается манипуляциям. «Он изменился полностью. [Влад] теряется и не может найти дорогу», — пояснила она.

Сам Владислав пояснил, что поддерживает хорошие отношения с Чербой и недоволен чересчур строгим наказанием для офицера. «Я бы хотел, чтобы меньше ему дали, а лучше бы вообще не дали, потому что мы с ним в хороших отношениях и лично я сам не вижу никакого преступления, я сам просился к нему в спарринг», — говорит он.

Также издание указывает на то, что военнослужащие, свидетельствовавшие по делу, меняли свои показания. Изначально они уверяли, что Орлов бежал, упал и ударился головой, а затем некоторые из них приняли версию, что он просто сидел, перед тем как впасть в кому. От прохождения полиграфа все военнослужащие отказались.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что после госпитализации Орлова врачи пояснили его отцу, что травмы были получены срочником за несколько недель до самой комы. Андрей Орлов при этом заявлял, что у его сына был конфликт с офицером. Также он рассказывал о «тестовом бое», в ходе которого Владислава и других срочников заставляли бегать в полном обмундировании, а затем «против [них] по очереди выпустили шестерых» солдат, которые их избивали, проверяя, смогут ли они выдержать удар.

Отметим, что в этой же воинской части № 3526 Росгвардии другие солдаты зимой жаловались на избиения и травлю со стороны сержанта Сулеймана Эльдиева. В результате там прошли прокурорские проверки, а пострадавших в рамках госзащиты перевели в другую часть. При этом «Солдатские матери» со слов военнослужащих писали, что сержант хвастался, будто в отношении него уже не в первый раз проходят проверки, однако он всегда «выходил сухим из воды».