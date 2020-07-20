В РФ отменён особый порядок рассмотрения уголовных дел по тяжким преступлениям

Президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий особый порядок рассмотрения уголовных дел по тяжким преступлениям, оставив его лишь для преступлений небольшой и средней тяжести.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

При особом порядке рассмотрения дел обвиняемый полностью соглашается с предъявленным обвинением и не может затем обжаловать приговор по существу, а суд назначает наказание на треть ниже максимального, предусмотренного статьей обвинения.

Теперь суды не могут выносить приговоры в особом порядке по статьям 144 УК РФ, в том числе о мошенничестве и кражах в крупном и особо крупном размерах, о незаконном обороте наркотиков в крупном размере, о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий.