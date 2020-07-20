В Москве возобновилось строительство участка ЮВХ, где была обнаружена радиация

На днях стартовали строительные работы на участке Юго-Восточной хорды, с которого был вывезен зараженный грунт.

Летом прошлого года появилась информация о захоронении радиоактивных отходов рядом с Московским заводом полиметаллов, где дожны проходить работы. Местные жители выражали опасение, что строительство дороги может затронуть загрязненные радиацией участки у МЗП и способствовать распространению радиоактивной пыли по всему городу.

Информацию о радиоактивном могильнике опровергли в Москомархитектуре, а в январе 2020 года Сергей Собянин сообщил о наличии на участке пятен заражения, оставшихся со времен СССР.

В апреле этого года начались работы по рекультивации зараженной территории и вывозу оттуда опасного грунта. Сейчас дезактивацию завершили – 17 июля на участке были возобновлены строительные работы.

По данным Института проблем развития атомной энергетики РАН, опасности для населения нет. Ученые проводили все факторы, которые могли бы повлиять на ход стройки. «При всех сценариях никаких угроз для населения нами не прогнозируется как расчетными методами, так и фактическими измерениями. Оценки, которые мы получили, были в сотни раз ниже допустимо установленных уровней, которые есть в нормах и правилах радиационной безопасности», — сообщил научный сотрудник института Сергей Красноперов.

Cтроительные работы планируется завершить в 2023 году.