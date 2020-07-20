Прокуратура требует заменить условные сроки для активистов Шиеса на реальные

Telegram-канал «Поморье — не помойка!» сообщает, что прокуратура Вилегодского района потребовала отменить приговор экоактивистам Андрею Старковскому и Денису Дробинину.

В конце июня суд признал их виновными по статье о причинении тяжкого вреда здоровью и самоуправстве, напоминает «ОВД-Инфо».

Следствие утверждало, что активисты избили экскаваторщика, работавшего на Шиесе. Прокуратура требует направить дело на рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе. Однако отменить приговор требуют не из-за несправедливости, а из-за «чрезвычайной мягкости».

Надзорное ведомство требует заменить условные сроки активистам на реальные.