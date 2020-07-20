Потерявшийся Ан-2, безработица и снижение доходов в РФ. Новости к утру 20 июля

В Иркутской области перестал выходить на связь самлет Ан-2 с двумя пилотами и четырьмя пасажирами на борту, передает «Новая газета» со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирского управления на транспорте Следственного комитета. Воздушное судно вылетело из села Кырен и перестало выходить на связь спустя шесть часов. «По предварительным данным, воздушным судном совершался облет территории Тункинского и Окинского районов республики Бурятии с целью определения области химической обработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда», — рассказали в пресс-службе.

Росстат сообщает, что за второй квартал текущего года реальные доходы россиян снизились на 8% в годовом сравнении. Это стало самым глубоким падением в квартальной динамике с конца 90-х, пишет «Интерфакс». В нулевых годах самым жесткий спад был зафиксирован в четвертом квартале 2008 года (-6,1%). Падение ниже 5% отмечалось и в 2015-2016 годах.

Также отмечается, что по сравнению с маем вырос уровень безработицы. Всего в России безработными числятся 4,6 миллиона человек — это на 93 тысячи больше по сравнению с майским показателем. Так, еще в марте уровень безработицы составлял 4,7%, а в июне — 6,2%. В августе минувшего года уровень безработицы оказался самым минимальным за историю России вне состава СССР — 4,3%.