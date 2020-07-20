Кремль не считает митинги в поддержку Фургала проплаченными извне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не считает несанкционированные митинги в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проплаченными из-за границы или самим главой региона.

Об этом сообщает «РИА Новости».

«Нет, мы об этом не говорим. Если отвечать на этот вопрос, то ответ — нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о вероятности того, что митинги в Хабаровске были организованы извне.

«Мне в целом нечего добавить нового по ситуации с Фургалом. Вы знаете, что ведется следствие, собственно, больше и нечего добавить», — подчеркнул пресс-секретарь.

Напомним, 9 июля Сергей Фургал был задержан сотрудниками СК и ФСБ. Губернатора подозревают в причастности к организации убийств в 2000-х. После задержания Фургала отправили в Москву. Глава региона помещен в СИЗО «Лефортово» на два месяца. Свою вину он не признает.

Несанкционированные митинги в поддержку Фургала проходят в Хабаровске с 11 июля, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии.