В столичном регионе до конца дня ожидается гроза, ветер усилится до 15 м/c

Порывистый ветер и дождь с грозой ожидаются в столичном регионе до конца воскресенья, 19 июля.

«После 15:00 в Москве и Московский области ожидается кратковременный дождь, гроза и ветер с порывами до 15 м/с. Такая погода сохранится до конца дня», – указывается на сайте мэра Москвы.

В сообщении подчеркивается, что непогода может стать причиной повреждений линий электропередачи и обрушения рекламных щитов; от ветра могут повалиться деревья. Водителей предупредили о возможных заторах.

Сообщить о скоплениях воды можно в круглосуточную центральную диспетчерскую службу Мосводостока по номеру +7 (495) 657-87-03.