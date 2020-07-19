Сотрудников Росгвардии наградят медалями более чем на 5,5 млн

Росгвардия заключила контракт на закупку знаков отличия для своих сотрудников общей суммой в 5,7 млн рублей.

Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Как отмечает «МБХ медиа», больше всего средств уйдет на медали «За отличие в службе» I, II и III степени. Ведомство намерено приобрести более 46 тысяч комплектов этих наград.

Известно, что контракт получил индивидуальный предприниматель из Саратова Игорь Бабич, который регулярно поставляет знаки отличия для госструктур. Так, в 2019 году он заключил контрактов на 6 млн.

За пять лет полиция закупила спецсредств для разгона акций более чем на 7 млрд

В числе заказчиков указаны правительство Калининградской области, управделами губернатора Красноярского края и администрация Челябинска.

Раннее Sobesednik.ru писал о том, что за пять лет российские силовики приобрели нелетальное оружие на 7,3 млрд рублей, при этом большая часть спецсредств не используется.